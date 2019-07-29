Помпео сообщил, что власти Ирана отказали ему в визите

Глава Госдепартамента Майкл Помпео сообщил в воскресенье в Twitter, что предлагал властям Ирана нанести визит в Тегеран для переговоров и выступить по местному телевидению, но ему отказали.

«Я недавно предложил поехать в Тегеран и напрямую поговорить с иранском народом. Но режим не принял мое предложение», — написал он.

Помпео напомнил, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф был в США и имел возможность свободно высказываться. Госсекретарь недоумевает, почему режим духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи не дает ему сделать то же самое в Тегеране.