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Дежурный врач больницы, где находится Навальный, отверг версию отравления

Дежурный врач больницы, где находится Навальный, отверг версию отравления

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Дежурный врач больницы, где находится Навальный, отверг версию отравления

Дежурный врач больницы, где находится Навальный, отверг версию отравления

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2:03   29 Июля 2019
Россия

Дежурный врач больницы, где находится Навальный, отверг версию отравления

Дежурный врач больницы, где находится Навальный, отверг версию отравления

Дежурный врач 64-й больницы, куда был отправлен из спецприемника блогер Алексей Навальный с подозрением на острую аллергическую реакцию, заявил Федеральному агентству новостей, что версия об отравлении несостоятельна.

Медик добавил, что состояние здоровья Навального пришло в норму, и угрозы для жизни нет. Он также уверен, что это не отравление.

Дежурный врач 64-ой больницы: у Навального другое заболевание — не отравление

Ранее Алексей Навальный был доставлен в больницу из спецприемника, где он отбывал административный арест в 30 суток за призыв к жителям столицы принять участие в незаконном митинге 27 июля. Блогер пожаловался на плохое самочувствие и был направлен в терапевтическое отделение клинической больницы № 64 имени В. Виноградова. Первоначальной версией была острая аллергическая реакция на неизвестный раздражитель. Также предполагали отравление, но это не подтвердилось.

Врач терапевтического отделения Эльдар Казахмедов рассказал «Интерфаксу», что по результатам осмотра Навальному поставили предварительный диагноз «крапивница».

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Автор: Мария Милкевич
#митинг #госпитализация #навальный

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