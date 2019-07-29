Депутаты Госдумы предложили альтернативное наказание за уезд с места аварии
Депутаты Государственной Думы от ЛДПР предложили на рассмотрение законопроект, предусматривающий альтернативное наказание для водителей, покинувших места аварий, в виде штрафа в 10 тысяч рублей, если ДТП обошлось без серьезных последствий, рассказали в пресс-службе главы комитета ГД по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Авторами предложения, кроме Нилова, являются вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и депутаты Андрей Свинцов, Вадим Деньгин и Алексей Диденко.
В настоящее время закон предусматривает наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок до полутора лет или административного ареста на срок до пятнадцати суток.
«Имеются случаи, когда водитель может не знать, что он покидает место ДТП. Это может произойти на парковке, на дороге с высоким уровнем шума. Обвинить водителя в том, что он умышленно покинул место ДТП, причинив ущерб чужому автомобилю, может и действующая в корыстных целях преступная группа лиц. Так называемые «автоподставы» — распространенное явление, которое имеет место в различных формах проявления», — уточняется в пояснительной записке к законопроекту.