Депутаты Госдумы предложили альтернативное наказание за уезд с места аварии

Депутаты Государственной Думы от ЛДПР предложили на рассмотрение законопроект, предусматривающий альтернативное наказание для водителей, покинувших места аварий, в виде штрафа в 10 тысяч рублей, если ДТП обошлось без серьезных последствий, рассказали в пресс-службе главы комитета ГД по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Авторами предложения, кроме Нилова, являются вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и депутаты Андрей Свинцов, Вадим Деньгин и Алексей Диденко.

В настоящее время закон предусматривает наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок до полутора лет или административного ареста на срок до пятнадцати суток.