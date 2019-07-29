Сирия рассчитывает на укрепление сотрудничества с Белоруссией

Сирия и Белоруссия договорились о проведении в августе заседания межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству для усиления двухстороннего взаимодействия, рассказал сирийский министр иностранных дел Валид Муаллем в интервью телеканалу «Беларусь 1».

«Беларусь и Сирия — страны небольшие, но, работая вместе, сообща, мы можем сделать многое, чтобы благосостояние наших народов росло. <…> Это очень важный шаг, который поможет раскрыть потенциал и укрепить дружбу между нашими странами», — сообщил Муаллем.

Ранее глава сирийского МИД посетил Белоруссию с официальным визитом. Он заявил, что в настоящее время ситуации в Сирии значительно улучшилась в сравнении с тем, чем было в прошлом году или несколько лет назад, более 80 % территории страны подконтрольно властям. Он подчеркнул намерение освободить все государство от террористов, а также незаконно находящихся там иностранных войск.