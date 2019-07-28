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23:53   28 Июля 2019
Россия

Судья на Кубани лишена полномочий за арест больного раком чиновника

Судья на Кубани лишена полномочий за арест больного раком чиновника

Судья в Краснодарском крае, заключившая под стражу тяжелобольного человека, отстранена от работы с лишением седьмого квалификационного класса за дисциплинарный проступок, рассказали в комиссии квалификационной коллегии судей Кубани.

Сообщается, что 26 июля на очередном заседании коллегии было принято решение о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи Кореновского районного суда Калиты Наталии по итогам проверки доводов по жалобе адвоката и информации, изложенной издании ​​​«Новая газета». 

Напомним, в феврале в СМИ распространилась информация об аресте больного раком экс-главы Кореновского района Владимира Рудника, находящегося под следствием. Решение принудительно доставить его на очередное судебное заседание приняла судья Калита. В результате подследственнному потребовалась медицинская помощь, и вместо заключения под стражу он был отправлен в больницу.

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Автор: Мария Милкевич
#краснодарский край #судья

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