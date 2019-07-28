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 Правительство нацсогласия обвинило ЛНА в авиаударе по полевому госпиталю в Триполи

Правительство нацсогласия обвинило ЛНА в авиаударе по полевому госпиталю в Триполи
23:16   28 Июля 2019
Весь мир

Правительство нацсогласия обвинило ЛНА в авиаударе по полевому госпиталю в Триполи

Правительство нацсогласия обвинило ЛНА в авиаударе по полевому госпиталю в Триполи

Правительство национального согласия Ливии заявило об авиаударе Ливийской национальной армии под предводительством Халифы Хафтара по полевому госпиталю на юге Триполи в субботу, в результате чего погибли пять врачей и ранены восемь медиков.

Напомним, командующий ЛНА Хафтар 4 апреля начал операцию по «освобождению от террористов» столицы страны. Лояльные правительству нацсогласия силы в ответ объявили операцию «Вулкан гнева». В ходе боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более тысячи человек, более 5,5 тысяч были ранены.

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Автор: Мария Милкевич
#ливия #триполи #лна #пнс

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