Правительство нацсогласия обвинило ЛНА в авиаударе по полевому госпиталю в Триполи

Правительство национального согласия Ливии заявило об авиаударе Ливийской национальной армии под предводительством Халифы Хафтара по полевому госпиталю на юге Триполи в субботу, в результате чего погибли пять врачей и ранены восемь медиков.

Напомним, командующий ЛНА Хафтар 4 апреля начал операцию по «освобождению от террористов» столицы страны. Лояльные правительству нацсогласия силы в ответ объявили операцию «Вулкан гнева». В ходе боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более тысячи человек, более 5,5 тысяч были ранены.