Глава Национальной разведки США покинет пост в ближайшие дни

Директор Национальной разведки США Дэниел Коутс, предположительно, покинет должность в ближайшие дни, пишет в воскресенье газета The New York Times.

По данным источников NYT, американский лидер Дональд Трамп, скорее всего, выдвинет кандидатом на этот пост конгрессмена от штата Техас Джона Рэтклиффа. Он получит назначение, если согласятся американские сенаторы.

Издание подчеркивает, что Коутс и Трамп не имеют единого мнения по многим вопросам, включая отношения с РФ. Президент многократно критиковал американскую разведку.