Суд постановил пересчитать голоса в округе, где победил кандидат от партии Порошенко

Партия бывшего украинского лидера Петра Порошенко «Европейская солидарность» сообщила о решении суда перепроверить голоса в округе Львовской области, где победил представитель этой политической силы.

В пресс-службе «Европейской солидарности» рассказали, что решение Львовского административного суда относится к 119-му избирательному округу и победившему там кандидату Михаилу Бондарю. В партии заявили, что это «попытка отобрать честную и законную победу».

Отмечается, что ни в день голосования, 21 июля, ни потом не было составлено ни одного акта о нарушениях в ходе выборов.