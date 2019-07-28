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22:35   28 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Суд постановил пересчитать голоса в округе, где победил кандидат от партии Порошенко

Суд постановил пересчитать голоса в округе, где победил кандидат от партии Порошенко

Партия бывшего украинского лидера Петра Порошенко «Европейская солидарность» сообщила о решении суда перепроверить голоса в округе Львовской области, где победил представитель этой политической силы.

В пресс-службе «Европейской солидарности» рассказали, что решение Львовского административного суда относится к 119-му избирательному округу и победившему там кандидату Михаилу Бондарю. В партии заявили, что это «попытка отобрать честную и законную победу».

Отмечается, что ни в день голосования, 21 июля, ни потом не было составлено ни одного акта о нарушениях в ходе выборов.

«Несмотря на это, не имея никаких правовых оснований, львовский суд принял решение о пересчете голосов», — подчеркнули в пресс-службе.

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Автор: Мария Милкевич
#украина #выборы #рада

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