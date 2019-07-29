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8:00   29 Июля 2019
Россия

Ревенко назвал митинг в Москве бесчинством и вакханалией

Ревенко назвал митинг в Москве бесчинством и вакханалией

Накануне, 27 июля, в Москве прошел незаконной митинг так называемой оппозиции. Его организаторы вычурно использовали происходящее для саморекламы в западных и в российских либеральных СМИ.

Четкие и аккуратные действия российской полиции не дали данному событию перерасти в массовые беспорядки, чего так добивались его организаторы, гонящиеся лишь за колоритной картинкой для западных масс-медиа. При этом участники митинга вели себя крайне агрессивно, бросаясь в стражей порядка камнями и распыляя слезоточивый газ.

Как заявил ФБА «Экономика сегодня» депутат Государственной думы России Евгений Ревенко, организаторы провокационной акции в столице, а также примкнувшие к ним люди, продемонстрировали свое полное пренебрежение законом родной страны, общественным порядком, а также поставили под прямую угрозу безопасность тысяч москвичей и гостей российской столицы.

«Агрессивное меньшинство не может навязывать свою волю большинству, и подобного рода действиям нужно давать жесткий правовой ответ» — заметил депутат, подчеркнув, что как житель города, не хочет опасаться за безопасность своей семьи из-за такого рода сборищ.

Депутат считает, что происходившее накануне в Москве, является бесчинством и вакханалией. Он также назвал несогласованную акцию в центре российской столицы одномоментным торжеством агрессивного меньшинства.

«Очевидно, что подобного у нас больше не повторится», — подчеркнул спикер.

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Автор: Марьяна Шульгина
#москва #митинг #беспорядки

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