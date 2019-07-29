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6:21   29 Июля 2019
Россия

Клинцевич поддержал силовиков, пресекавших провокации на митинге в Москве

Клинцевич поддержал силовиков, пресекавших провокации на митинге в Москве

Прошедший в центре Москвы 27 июля незаконный митинг быстро начал превращаться в провокацию, а потому полицейские действовали правильно, задерживая подстрекателей. Силовики сработали корректно, хоть оппозиционная тусовка теперь и пытается всячески их очернить.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с Nation News выразил уверенность в том, что организовавшие незаконное сборище в центре российской столицы сторонники скандального блогера Алексея Навального, которые не смогли законным путем пробиться на выборы в Мосгордуму, попросту получили задание устроить провокацию в виде несанкционированной акции.

Сенатор считает, что сейчас на дворе время либеральной вседозволенности, когда искусственно назначаются виноватые, а на кого-то не обращают внимания.

«Я считаю, что вчерашние митинги начали превращаться в провокацию, и поэтому действия полиции были правильные. Не может быть вседозволенности в столице, где много людей. А то, что нас будут критиковать, к этому нужно привыкнуть, это было есть и будет», — заявил Клинцевич.

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Автор: Ульяна Гербер
#москва #клинцевич #митинг #провокации

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