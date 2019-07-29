Клинцевич поддержал силовиков, пресекавших провокации на митинге в Москве

Прошедший в центре Москвы 27 июля незаконный митинг быстро начал превращаться в провокацию, а потому полицейские действовали правильно, задерживая подстрекателей. Силовики сработали корректно, хоть оппозиционная тусовка теперь и пытается всячески их очернить.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с Nation News выразил уверенность в том, что организовавшие незаконное сборище в центре российской столицы сторонники скандального блогера Алексея Навального, которые не смогли законным путем пробиться на выборы в Мосгордуму, попросту получили задание устроить провокацию в виде несанкционированной акции.

Сенатор считает, что сейчас на дворе время либеральной вседозволенности, когда искусственно назначаются виноватые, а на кого-то не обращают внимания.