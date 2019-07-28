СМИ сообщили о неполном тестировании систем Boeing 737 MAX в США

Система MCAS, отвечающая за улучшение характеристик маневренности на самолете Boeing 737 MAX, не проходила независимое тестирование в Соединенных Штатах. Об этом пишет NYT со ссылкой на источники среди сотрудников Федерального авиационного управления (ФАУ) и компании Boeing.

Сбой в ее работе мог стать причиной двух катастроф данного типа, которые разбились в Эфиопии и Индонезии. Издание отмечает, что эксперты ФАУ не понимали полностью, как работает система MCAS на новых лайнерах. Кроме того, они не проводили на стадии сертификации независимые тесты разработанной компанией системы и не вели сбор данных о ее работе.