Клименко призвал не поливать информационное поле кровью из-за GitHub

Крупнейший сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub начал блокировать доступ жителям стран, которые находятся под санкциями США. Сейчас на заблокированный доступ жалуются жители Ирана и Крыма.

GitHub позволяет разработчикам со всего мира совместно разрабатывать интернет-проекты: так пользователи могут комментировать работы друг друга, обмениваться опытом и исправлять ошибки. GitHub является своего рода «социальной сетью» для разработчиков, которую не так давно выкупила корпорация Microsoft.

В беседе с корреспондентом «Политики сегодня» экс-советник президента России по интернету, директор института развития интернета (ИРИ) Герман Клименко отметил, что блокировка крупнейшего веб-сервиса для разработчиков на территории Крыма явление не новое и вполне объяснимое.

«Так или иначе, покупка Microsoft сервиса GitHub уже говорила о том, что происходит сейчас. Приводятся в порядок юридические документы, и по этим документам компания GitHub ничем не отличается от Siemens. Вспомним историю с лопатками для газовых турбин, которые производили для Крыма», — говорит Клименко.

По мнению Клименко, крупный поставщик зависим от правительства. Потому как настроения власти напрямую влияют на его доходы.

«Это [ситуация с GitHub] равно тому, что «Яндекс» исполняет решение наших судов, а Google — нет. В профессиональном сообществе это сложно назвать новостью», — полагает Клименко.

Для слаженной и независимой работы, нужно иметь собственные хранилища. Но тем не менее, как отмечает эксперт, резкий рост IT-индустрии связан, в первую очередь, с объединением, но не с разобщением разработчиков во всем мире.

«Но с другой стороны хочешь мира — готовься к войне. Конечно, должна быть своя операционная система, должны быть свои хранилища. Также должна быть своя платежная система, которую мы не могли сделать лет 20. Пока нас не заблокировали банки, мы не сделали свою платежную систему «Мир». У нас должны быть ответы на западные решения, но, тем не менее, мы должны вести себя интегрировано и коммуникабельно», — сказал Клименко, добавив, что сейчас у России хорошие отношения с китайским разработчиками.

Так или иначе, если произойдет полная блокировка GitHub по всей России, то это не помешает разработчикам найти лазейки и получить доступ к закрытому ресурсу.

«Те компании, с которыми я общаюсь, они все поддерживают «зеркала» (копии сайтов — прим.ред.) у себя. И тем более, на GitHub свет клином не сошелся: есть множество ресурсов разного уровня крупности. GitHub — лишь самый крупный из них. Достаточно осуществить «зеркалирование». Это пять минут работы. Однако все равно найдутся лица, которые будут поливать информационное поле кровью. У нормальных разработчиков все их коды хранятся в нескольких библиотеках», — считает Клименко.

Он также отметил, что в санкциях, которые накладывают на Россию, заложено очень много смыслов. Таким образом американцы намеренно стимулируют покидать свою страну талантливых специалистов.