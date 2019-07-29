Депутат призвал МИД РФ отреагировать на заявления ЕС о незаконном митинге в Москве

Пустые заявления о том, что в России жестко подавляют митинги, являются штампом западной прессы. Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Госдумы по евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Наши международные институты, в том числе, и МИД РФ, должны дать оценку тем заявлениям, которые приходят из Евросоюза, США и Канады по случаю несанкционированного митинга, который состоялся вчера на Тверской», — заметил парламентарий в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

По его мнению, поводов для высказывания каких-либо претензий к правоохранительным органам РФ не существует, так как в ходе незаконного митинга в субботу в Москве российские силовики действовали в десятки раз мягче, чем обычно работают полицейские во Франции и во многих других западных странах, особенно в США, несмотря на грубые провокации со стороны участников. Подобная критика, уверен политик, носит искусственный характер.