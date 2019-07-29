Депутат призвал МИД РФ отреагировать на заявления ЕС о незаконном митинге в Москве
Пустые заявления о том, что в России жестко подавляют митинги, являются штампом западной прессы. Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Госдумы по евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Наши международные институты, в том числе, и МИД РФ, должны дать оценку тем заявлениям, которые приходят из Евросоюза, США и Канады по случаю несанкционированного митинга, который состоялся вчера на Тверской», — заметил парламентарий в комментарии ФБА «Экономика сегодня».
По его мнению, поводов для высказывания каких-либо претензий к правоохранительным органам РФ не существует, так как в ходе незаконного митинга в субботу в Москве российские силовики действовали в десятки раз мягче, чем обычно работают полицейские во Франции и во многих других западных странах, особенно в США, несмотря на грубые провокации со стороны участников. Подобная критика, уверен политик, носит искусственный характер.
«В Америке, например, жестко избивают людей, бросают их на землю, втаптывают сапогами. Мы все это видим на видеосъемках, причем в США данные действия открыто называют «защитой демократических ценностей», — напомнил депутат ГД РФ.