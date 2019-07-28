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19:24   28 Июля 2019
Весь мир

Новое британское правительство усиленно готовится к выходу из ЕС без сделки

Новое британское правительство усиленно готовится к выходу из ЕС без сделки

Правительство Великобритании, которое сформировал новый премьер Борис Джонсон, начало усиленную готовиться к выходу из Европейского союза без заключения соглашения на фоне заявлений европейских властей о неготовности пересматривать заключенный ранее проект соглашения по Brexit. С такими высказываниями в воскресенье выступили политики в Лондоне.

В частности, глава местного МИД Саджид Джавид заявил, что до Brexit, который, по его словам, «несомненно произойдет», осталось 95 дней. В случае если Соединенное Королевство и Европейский союз не достигнут «хорошей сделки», Лондону нужно готовиться к Brexit без соглашения, написал глава внешнеполитического ведомства в своем Твиттере.

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Автор: Алла Ларионова
#ес #британия #брексит

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