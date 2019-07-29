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2:58   29 Июля 2019
Россия

Политолог отметил грамотную работу полиции на незаконном митинге

Политолог отметил грамотную работу полиции на незаконном митинге

Незаконный митинг оппозиции у мэрии Москвы провалился полностью. Благодаря достойной работе столичной полиции эксцессов и массовых беспорядков удалось избежать. Без задержаний не обошлось, однако проводились они крайне аккуратно и точечно: из толпы вытаскивали агрессивно настроенных провокаторов.

Устроившая незаконное сборище оппозиция даже не отправляла властям запрос на проведение митинга. Это лишь подтверждает тот факт, что «либералы» изначально планировали это как провокацию.

Однако усиление полиции в центре столицы разрушило планы оппозиционной тусовки. Даже летящие в силовиков камни, мусорные бочки, бутылки и взрывпакеты не помогли им устроить бойню, на которую так рассчитывали организаторы акции.

Высоко оценил работу полицейских в ходе несанкционированной акции и директор Института политических исследований Сергей Марков, слова которого приводит «ПолитРоссия». Он подчеркнул, что заодно в субботу силовики устроили отличные учения по борьбе с антироссийскими протестами.

«Кроме того, полицейские действовали очень вежливо и корректно. То же рассечение толпы – технически грамотный прием. Плюс глушилась телефонная связь, и это правильно, равно как и задержания, и то, что задержанных не стали долго держать  в «темнице сырой», а большинство выпустили. К правоохранительным органом никаких претензий, и, уверен, это понимают даже организаторы», – отметил спикер.

Политолог добавил, что акция оппозиции потерпела крах, так как граждане против таких радикальных методов решения вопросов, которые только ведут страну к разрухе.

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Автор: Алла Ларионова
#москва #провокация #митинг #полиция

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