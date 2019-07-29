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1:21   29 Июля 2019
Россия

Вассерман призвал наказать провокаторов, приведших детей и инвалидов на незаконный митинг

Вассерман призвал наказать провокаторов, приведших детей и инвалидов на незаконный митинг

Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман прокомментировал митинг оппозиции, который состоялся 27 июля в центре Москвы. Он побеседовал на эту тему со «Словом и Делом».

Стоит отметить, что организаторы сборища специально привели на событие множество детей и инвалидов, чтобы сделать постановочные кадры и прикрываться ими в случае опасности. Собеседник напомнил, что так обычно поступают террористы — прикрываются живым щитом.

«А разница между террористом и либералом лишь в том, что террорист говорит «уступи, или я буду стрелять», а либерал говорит «уступи, или террорист будет стрелять», — сказал Вассерман.

Вассерман призвал наказать провокаторов, приведших детей и инвалидов на незаконный митинг

Политический эксперт также оценил работу полиции, ведь данное действо было очень агрессивным. Напомним, что провокаторы призывали собравшихся на столкновения с силовиками, разбрызгивали слезоточивый газ, рушили ограждения, использовали взрывпакеты и другими способами раскачивали толпу.

«Полиция обязана всегда реагировать по закону, что она собственно и делала. Насколько я могу судить, ни дети, ни инвалиды не пострадали во время шествия. Однако те, кто их приводил, должны получить положенное наказание на это действие», — призвал эксперт.

Вассерман призвал наказать провокаторов, приведших детей и инвалидов на незаконный митинг

Особо буйных правоохранители задержали, таких оказалось более тысячи. Причем большинство, а именно свыше 600 человек, согласно данным МВД, не имеют московской прописки и даже не живут в столице. Что касается самих сотрудников — они показали чистый профессионализм и не поддавались на провокации.

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Автор: Анна Манц
#дети #вассерман #оппозиция #митинг #полиция #инвалид

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