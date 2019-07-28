Митинг с требованием восстановить отношения с Россией начался в Батуми

Митинг с требованием налаживания отношений с Россией начался в Батуми. Его проводит парламентская оппозиционная партия «Альянс патриотов Грузии». Об этом 28 июля сообщает Первый канал.

Участники акции заявляют, что Грузия должна выбрать курс на неучастие в военных блоках. Кроме этого, ей следует отказаться от конфликтов с Россией, чтобы отношения между странами вернулись на докризисный уровень.

Лидер партии Ирма Инашвили заявила, что Грузия должна начать диалог с РФ.

«Главное требование — чтобы наше руководство наконец-то увидело то, чего хочет народ. Мы должны начать прямой диалог с Сухумом, Цхинвалом, Москвой», — сказала она.

Напомним, отношения Грузии и РФ обострились после визита российских депутатов, участвовавших в международной конференции православия. Тбилиси 20 июня захлестнули протесты. Радикалы захватили здание парламента, в котором находились российские депутаты. В результате митинга пострадали более 235 человек, более 300 были задержаны.