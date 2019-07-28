Гаспарян напомнил оппозиции, с какой жестокостью разгонялись митинги в «лихие 90-е»

Полиция на субботнем незаконном митинге оппозиции действовала весьма мягко, заметил политолог и публицист Армен Гаспарян. В интервью «Федеральному агентству новостей» он напомнил, как проходил разгон подобных мероприятий в 90-х годах.

27 июля оппозиция решила устроить беспорядки в центре Москвы под предлогом «поддержки» независимых кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации из-за большого числа недействительных подписей. Вместо этого, провокаторы призывали собравшихся нападать на сотрудников правоохранительных органов, распыляли слезоточивый газ и использовали взрывпакеты.

Полицейские же игнорировали любые провокации и действовали профессионально. В отношении особо буйных, которых оказалось свыше тысячи человек, проводили задержания.

«Когда вы шли на митинг в 90-х годах, у вас было абсолютно ясное понимание, что вы получите в морду. Интрига состояла только в одном — когда именно это произойдет. До митинга, во время него или после? Вторая интрига была, чем именно вы получите. Там было большое разнообразие: полицейская дубинка, арматура, бутылка, кулак и так далее», — напомнил Гаспарян.

Радиоведущий ознакомился со многими видео со сборища на Тверской и был удивлен столь мягкой попытке полицейских заставить людей соблюдать нормы не только закона, но и общества, нравственности. В 90-е никто бы не стал разбираться с какой стороны бросили бутылку, например.

«ОМОН положил бы всех. Посмотрите, как происходит подавление митингов во Франции, и сравните это с тем, что было вчера», — предложил политолог.

Гаспарян недоумевает, почему «малолетние дегенераты Навального» не понимают, что участие в незаконном митинге, нападение на силовиков и прочие нарушения закона не всегда заканчиваются только посадкой в автозак, где можно сделать селфи для соцсетей.