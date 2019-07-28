Интервью с Путиным номинировано на «Эмми»

Интервью с президентом России Владимиром Путиным номинировано на американскую премию «Эмми». Об этом 28 июля сообщается на сайте Fox News.

Крис Уоллес, взявший интервью у Путина, номинирован в категории «Выдающееся интервью». В истории канала это первая номинация на главную телевизионную премию США. Победители «Эмми» будут объявлены 24 сентября в Нью-Йорке.

Уоллес беседовал с российским президентом в июле прошлого года в Финляндии после американо-российского саммита, где президент Путин встретился с американским коллегой Дональдом Трампом. Тогда президент РФ ответил на вопросы, связанные с вмешательством Кремля в президентские выборы США в 2016 году.

Когда Уоллес прокомментировал ситуацию, он пошутил, что российский лидер может попытаться присвоить себе его награду, как это произошло, когда президент в 2005 году попросил у владельцев футбольного клуба The New England Patriots посмотреть чемпионское кольцо, однако так и не вернул его.