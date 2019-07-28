Киев назвал поездку Медведева в Крым «циничной»

Украинский МИД заявил о «решительном протесте» из-за приезда главы правительства РФ Дмитрия Медведева в Крым, где премьер-министр принимал парад в честь Дня Военно-морского флота. Об этом 28 июля сообщает РИА Новости.

«Указанная поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины. Циничная цель «визита» — участие в параде оккупационного флота России», — сказано на сайте украинского МИД.

Медведев намерен пробыть на полуострове два дня. Он планирует встретиться с главой Крыма Сегеем Аксеновым, а также врио губернатора Севастополя Михаилом Развозжаевым. Также премьер проведет совещание по поводу реализации нацпроектов в Крыму.

Крым стал российском по результатам референдума в 2014 году. Тогда большинство крымчан и севастопольцев проголосовали за присоединение полуострова к РФ. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что вопрос региона закрыт навсегда.