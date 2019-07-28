СМИ напомнили, как жестко на Западе разгоняют митинги

Несанкционированный митинг оппозиции состоялся в Москве 27 июля. Довольно быстро мероприятие превратилось в агрессивную толпу.

Провокаторы призывали к нападению на полицейских, пытались разрушить барьеры, распыляли газовые баллончики, использовали взрывпакеты и многое другое, что становилось угрозой для жителей и гостей столицы. Однако сотрудники правоохранительных органов показали себя как настоящие профессионалы и не поддавались на эти грязные уловки, а действовали строго в соответствии с законом.

Но если мы обратим внимание на Запад, то увидим полную противоположность. Полиция там использует против митингующих резиновые пули, распыляют слезоточивый газ, разгоняют людей водометами. И это далеко не все. «Федерально агентство новостей» показало как не сладко приходится западным митингующим.

Одним из громких протестов за последнее время стали французские «желтые жилеты». Здесь правоохранители нападают на митингующих целыми группами, а для «ближнего боя» берут в руки дубинки и щиты. Не гнушатся они и использованием резиновых пуль, а также слезоточивого газа. Более того, в этих событиях умерло свыше десяти людей, многие получили серьезные травмы. Париж же при этом не считает себя виновным. Демократия, что сказать.

На севере Гонконга силовики также решили пустить в участников акций слезоточивый газ. Перед применением они предупредили об этом и призвали немедленно разойтись.

«Учитывая тот факт, что ряд участников протестов имеют при себе железные трубы и самодельные щиты, а некоторые из них убирали с дорог ограждения, полиция обеспокоена возможным ухудшением ситуации», — объяснили на сайте полиции.

Также в ход шли резиновые пули, от которых остаются достаточно болезненные гематомы.

Напоследок самые бесчеловечные разгоны, которые происходят в США. Полиция обходится с протестантами без церемоний. Человека со всей силы «прикладывают» об асфальт, стреляют резиновыми пулями, используют все тот же газ, дубинки и водометы. В городе Портленд и вовсе применили светошумовые гранаты.