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17:19   28 Июля 2019
Россия

Фестиваль бургеров в Парке Горького посетили более полумиллиона человек

Фестиваль бургеров в Парке Горького посетили более полумиллиона человек

Фестиваль «Бургерфест», приуроченный к Международному дню гамбургера, посетили более 560 тысяч человек. Мероприятие прошло в Парке Горького. Об стало известно 28 июля из публикации на сайте мэра Москвы. 

Отмечается, что бургеры для москвичей готовили в 30 ресторанных шале и 10 фуд-траках, где можно было купить бутерброды, популярные во всем мире.

Всего было продано более 48 тысяч бургеров из меню, среди них — бургеры с креветками, с котлетами из свинины, мраморной говядиной, мексиканские с маринованной курицей и соусом сальса, а также с восточными начинками. 

Мероприятие сопровождали такие популярные музыканты, как DJ Smash, Artik&Asti, Mot, Maruv и другие. 

Ранее сообщалось, что субботние культурные мероприятия в Москве посетили более 850 тысяч человек.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #бургер #вднх

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