Фестиваль бургеров в Парке Горького посетили более полумиллиона человек

Фестиваль «Бургерфест», приуроченный к Международному дню гамбургера, посетили более 560 тысяч человек. Мероприятие прошло в Парке Горького. Об стало известно 28 июля из публикации на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что бургеры для москвичей готовили в 30 ресторанных шале и 10 фуд-траках, где можно было купить бутерброды, популярные во всем мире.

Всего было продано более 48 тысяч бургеров из меню, среди них — бургеры с креветками, с котлетами из свинины, мраморной говядиной, мексиканские с маринованной курицей и соусом сальса, а также с восточными начинками.

Мероприятие сопровождали такие популярные музыканты, как DJ Smash, Artik&Asti, Mot, Maruv и другие.

Ранее сообщалось, что субботние культурные мероприятия в Москве посетили более 850 тысяч человек.