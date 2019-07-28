Депутат уверен, что провокаторам на митинге в Москве платили из-за границы

Депутат ГД Евгений Федоров в беседе с iReactor сообщил, что нужно жестко пресекать провокации, подобные той, что устроила оппозиция в центре Москвы в субботу, 27 июля.

Изначально было ясно, что собравшиеся настроены очень агрессивно. Это выглядело так, будто участники незаконной акции получили четкие инструкции от ее руководителей, пытавшихся добиться задержаний в ходе мероприятия. Именно для этого большая часть провокаторов принесла с собой шокеры и перцовые баллончики, а сторонники Дмитрия Гудкова даже применяли взрывпакеты у здания мэрии, травмировав ряд других людей.

Федоров считает, что провокацию оппозиционная тусовка планировала четко от начала и до конца. Парламентарий заявил, что участников митинга свозили из разных регионов, на что было потрачено немалое количество денег — судя по всему, из-за рубежа.

«Большое количество приехавших — граждане Украины и других государств. Мы же понимаем, что люди специально приезжали в Москву участвовать в беспорядках, поскольку рассчитывали, что их не смогут поймать через систему видеорегистрации. Перемещение тысяч людей стоит больших денег», — заявил спикер.

Федоров считает, что имеется зарубежная организация, работающая против РФ и россиян. Она же, уверен депутат, потратила немалые средства, чтобы нанять людей, готовых нарушать закон.