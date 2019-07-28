Специалист опасается, что дочь Соболь кроме побоев получила психические травмы

Детский психолог Светлана Клюваева боится, что дочь юриста так называемого ФБК Любови Соболь может получить сильнейшие психические травмы, тем более в столь юном возрасте. Она выразила свои опасения в интервью «НьюИформу».

Ранее близкий к семье Соболь источник рассказал, что после провального митинга оппозиции в субботу, 27 июля, юрист, которая голодает уже порядка двух недель, решила выпить. Стоит также отметить, что она как минимум неделю не появлялась дома и была несколько раз задержана сотрудниками полиции. Вернувшись в квартиру, экс-кандидат в МГД решила снять накопившееся нервное напряжение с помощью пятилетней дочери.

Соседи несколько часов слушали крики, нецензурную брань, звуки ударов и детский плачь из квартиры юриста. Стоит отметить, что это не единственный раз. Ранее соседка уже рассказывала журналистам, что такое происходит регулярно.

Клюваева сообщила, что физическое насилие и эмоциональная агрессия в отношении ребенка чреваты деформацией детской психики. Подобное «воспитание» нельзя назвать нормальным.

«Если он живет в постоянной угрозе собственной целостности, то не сможет вырасти психически здоровым человеком, потому что всю свою энергию он будет тратить на то, чтобы избежать этого или хоть как-то спасти себя», — пояснила детский психолог.

Родителям, которые не могут себя сдерживать, собеседница посоветовала обращаться к специалистам, следить за собой и оценивать свои реакции.