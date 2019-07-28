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17:27   28 Июля 2019
Россия

Специалист опасается, что дочь Соболь кроме побоев получила психические травмы

Специалист опасается, что дочь Соболь кроме побоев получила психические травмы

Детский психолог Светлана Клюваева боится, что дочь юриста так называемого ФБК Любови Соболь может получить сильнейшие психические травмы, тем более в столь юном возрасте. Она выразила свои опасения в интервью «НьюИформу».

Ранее близкий к семье Соболь источник рассказал, что после провального митинга оппозиции в субботу, 27 июля, юрист, которая голодает уже порядка двух недель, решила выпить. Стоит также отметить, что она как минимум неделю не появлялась дома и была несколько раз задержана сотрудниками полиции. Вернувшись в квартиру, экс-кандидат в МГД решила снять накопившееся нервное напряжение с помощью пятилетней дочери.

Соседи несколько часов слушали крики, нецензурную брань, звуки ударов и детский плачь из квартиры юриста. Стоит отметить, что это не единственный раз. Ранее соседка уже рассказывала журналистам, что такое происходит регулярно.

психолог

Клюваева сообщила, что физическое насилие и эмоциональная агрессия в отношении ребенка чреваты деформацией детской психики. Подобное «воспитание» нельзя назвать нормальным.

«Если он живет в постоянной угрозе собственной целостности, то не сможет вырасти психически здоровым человеком, потому что всю свою энергию он будет тратить на то, чтобы избежать этого или хоть как-то спасти себя», — пояснила детский психолог.

Родителям, которые не могут себя сдерживать, собеседница посоветовала обращаться к специалистам, следить за собой и оценивать свои реакции.

«Им необходимо понимать степень ответственности за то, что ребенку постоянно прилетает по попе. Все это оказывает существенный ущерб его психике», — подчеркнула эксперт.

психолог

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Автор: Анна Манц
#дочь #побои #психолог #соболь

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