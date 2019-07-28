Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Навальный притворился больным, чтобы встретиться с кураторами после провального митинга

Навальный притворился больным, чтобы встретиться с кураторами после провального митинга

 Субботние культурные мероприятия в Москве посетили более 850 тысяч человек

Субботние культурные мероприятия в Москве посетили более 850 тысяч человек
Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

 Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине

Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине
Ушла из жизни актриса, озвучившая подружку Микки Мауса

Ушла из жизни актриса, озвучившая подружку Микки Мауса

Нетаньяху пришел в восторг от новейшей израильской системы ПРО

Нетаньяху пришел в восторг от новейшей израильской системы ПРО

Навальный притворился больным, чтобы встретиться с кураторами после провального митинга

Навальный притворился больным, чтобы встретиться с кураторами после провального митинга

 Субботние культурные мероприятия в Москве посетили более 850 тысяч человек

Субботние культурные мероприятия в Москве посетили более 850 тысяч человек
Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

 Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине

Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине
Ушла из жизни актриса, озвучившая подружку Микки Мауса

Ушла из жизни актриса, озвучившая подружку Микки Мауса

Нетаньяху пришел в восторг от новейшей израильской системы ПРО

Нетаньяху пришел в восторг от новейшей израильской системы ПРО

16:42   28 Июля 2019
Россия

Усиленный наряд полиции готов пресечь провокации оппозиции на Арбате

Усиленный наряд полиции готов пресечь провокации оппозиции на Арбате

Усиленный наряд полиции вместе с автозаками на Арбате приведены в готовность на случай, если оппозиция устроит новые провокации. Ранее несистемные кандидаты подбивали выйти москвичей на несогласованную акцию. Как пишут в соцсетях, небольшая группа людей сейчас направилась на Арбат. Об этом 28 июля сообщает ФАН

В субботу, несмотря на предупреждения властей об опасности несогласованной акции, оппозиционеры вывели людей на незаконный митинг в центре столицы, подвергнув их общественной опасности. На протяжении нескольких часов толпа ходила по улицам и устраивала дебоши. Однако сотрудники полиции взяли участников в кольцо на Трубной площади, и незаконный митинг закончился. В МВД сообщили, что задержано более 1000 правонарушителей, причем более половины из них — иногородние граждане. 

Вчера также были задержаны организаторы акции — Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов, а сегодня — Дмитрий Гудков. Напомним, их не допустили на выборы в Мосгордуму из-за массовой фальсификации подписей.

Отдельные зачинщики призвали выходить людей на Арбат 28 июля, чтобы несистемные кандидаты продолжили давить на Мосгоризбирком. В связи с этим на Арбате находится приведенный в готовность наряд полиции. 

О незаконности митинга неоднократно предупреждал столичный главк МВД РФ. Его глава генерал-лейтенант Олег Баранов подчеркивал, что у полиции есть все необходимые полномочия, чтобы обеспечить охрану правопорядка.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #митинг #общество #мосгордума #соболь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...