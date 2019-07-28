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16:42   28 Июля 2019
Россия

Усиленный наряд полиции готов пресечь провокации оппозиции на Арбате

Усиленный наряд полиции готов пресечь провокации оппозиции на Арбате

Усиленный наряд полиции вместе с автозаками на Арбате приведены в готовность на случай, если оппозиция устроит новые провокации. Ранее несистемные кандидаты подбивали выйти москвичей на несогласованную акцию. Как пишут в соцсетях, небольшая группа людей сейчас направилась на Арбат. Об этом 28 июля сообщает ФАН

В субботу, несмотря на предупреждения властей об опасности несогласованной акции, оппозиционеры вывели людей на незаконный митинг в центре столицы, подвергнув их общественной опасности. На протяжении нескольких часов толпа ходила по улицам и устраивала дебоши. Однако сотрудники полиции взяли участников в кольцо на Трубной площади, и незаконный митинг закончился. В МВД сообщили, что задержано более 1000 правонарушителей, причем более половины из них — иногородние граждане. 

Вчера также были задержаны организаторы акции — Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов, а сегодня — Дмитрий Гудков. Напомним, их не допустили на выборы в Мосгордуму из-за массовой фальсификации подписей.

Отдельные зачинщики призвали выходить людей на Арбат 28 июля, чтобы несистемные кандидаты продолжили давить на Мосгоризбирком. В связи с этим на Арбате находится приведенный в готовность наряд полиции. 

О незаконности митинга неоднократно предупреждал столичный главк МВД РФ. Его глава генерал-лейтенант Олег Баранов подчеркивал, что у полиции есть все необходимые полномочия, чтобы обеспечить охрану правопорядка.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #митинг #общество #мосгордума #соболь

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