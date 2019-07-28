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Навальный притворился больным, чтобы встретиться с кураторами после провального митинга

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17:03   28 Июля 2019
Россия

Навальный притворился больным, чтобы встретиться с кураторами после провального митинга

Навальный притворился больным, чтобы встретиться с кураторами после провального митинга

Блогер Алексей Навальный хитростью покинул полицейский спецприемник под предлогом внезапно начавшейся аллергии, сообщает ФАН со ссылкой на источник из его окружения. По его словам, он отправился на встречу с кураторами для координации итогов провалившегося нелегального митинга на Тверской в Москве и получения последующих инструкций.

Навальный, находящийся сейчас под административным арестом в полицейском спецприемнике, пожаловался на плохое самочувствие. В итоге утром 28 июля его отправили в клиническую больницу Москвы №64. 

Собеседник ФАН отметил, что правоохранительные органы неоднократно сталкивались с проблемами, если арестованному вовремя не оказывалась медпомощь. Защита, потерпевшие и их родня при любом удобном начинают заваливать жалобами и обвинениями вышестоящие инстанции. Потому руководство ИВС и спецприемников внимательно следит за заключенными, немедленно реагируя, если чьи-то права на охрану здоровья могут быть нарушены, добавил он. Ведь в противном случае им грозят серьезные проблемы.

Накануне в Москве прошел митинг, сопровождающийся провокациями. В ходе него сторонники Навального, недовольные законным отказом его протеже в регистрации на выборы в МГД, вступали в драки с полицией, использовали слезоточивый газ и взрывпакеты.

 

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Автор: София Александрова
#москва #митинг #навальный

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