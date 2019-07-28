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16:55   28 Июля 2019
Россия

Субботние культурные мероприятия в Москве посетили более 850 тысяч человек

Субботние культурные мероприятия в Москве посетили более 850 тысяч человек

Более 850 тысяч человек участвовали в спортивных и культурных мероприятиях, которые прошли 27 июля в субботу. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. 

Большинство москвичей и гостей города — более 565 тысяч человек — собрались в Парке Горького, где прошел тематический фестиваль «Бургефест». Музыкальный фестиваль сопровождали DJ Smash, Artik&Asti, Mot, Maruv и другие музыканты.

На другом мероприятии — семейном фестивале — побывали более 125 тысяч человек, которые участвовали в открытых тренировках, экскурсиях и мастер-классах. 

В воскресенье на Центральной аллее ВДНХ продолжится танцевальный марафон. Участники с 15.00 до 16.00 под руководством вице-чемпиона Европы по бальным танцам среди профессионалов Виталия Сурмы смогут станцевать бачату. С 16.00 — до 17.00 — ламбаду, а с 17.00 до 18.00 — джайв. Все желающие также смогут научиться основам вальса с 19.00 до 21.00. 

Кроме этого, в «Лужниках» прошел чемпионат мира по воркауту. Примерно 100 спортсменов и тренеры из более 40 стан мира приехали на спортивное мероприятие. Отмечается, что для велосипедистов оборудовали целый город. Спортсмены соревновались в нескольких дисциплинах. 

Также были установлены 500 шахматных столов. Все, кто пожелали, сыграли партию с робот-гроссмейстером. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #мероприятия #вднх

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