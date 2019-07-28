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15:59   28 Июля 2019
Россия

Гонщик погиб во время соревнований в Подмосковье

Гонщик погиб во время соревнований в Подмосковье

Российский гонщик Сергей Боричев погиб по время соревнований «Московская миля — 2019». Несчастный случай произошел в Московской области. Об этом стало известно 28 июля из публикации на сайте соревнования. 

Гонщик не справился с управлением автомобиля и вылетел за пределы трассы в ходе одного из отборочных заездов на аэродроме Быково. Машина столкнулась с препятствием и загорелась.

Спасательные службы, прибывшие на место трагедии, начали тушить автомобиль и спасать пилота. 

«Врачи сделали всё возможное для спасения Сергея Боричева, но, к сожалению, из-за полученных травм спасти его жизнь не удалось», — сообщили организаторы. 

Марка машины, на которой гонщик разбился — Nissan GT-R.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #чп #общество #погибший #гонщик

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