Гонщик погиб во время соревнований в Подмосковье

Российский гонщик Сергей Боричев погиб по время соревнований «Московская миля — 2019». Несчастный случай произошел в Московской области. Об этом стало известно 28 июля из публикации на сайте соревнования.

Гонщик не справился с управлением автомобиля и вылетел за пределы трассы в ходе одного из отборочных заездов на аэродроме Быково. Машина столкнулась с препятствием и загорелась.

Спасательные службы, прибывшие на место трагедии, начали тушить автомобиль и спасать пилота.

«Врачи сделали всё возможное для спасения Сергея Боричева, но, к сожалению, из-за полученных травм спасти его жизнь не удалось», — сообщили организаторы.

Марка машины, на которой гонщик разбился — Nissan GT-R.