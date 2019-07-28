Гудков повторно задержан за призывы выходить на незаконный митинг

Дмитрия Гудкова задержала полиция. Причиной тому послужили призывы к беспорядкам.

О задержании Гудков написал на своей странице в Twitter. По его словам, в этот момент он выходил из магазина.

Накануне, 27 июля, в центре Москвы прошел незаконный митинг, сопровождавшийся огромным количеством провокаций со стороны собравшихся. Митингующие пытались учинить массовые беспорядки, используя взрывпакеты, применяя газ в отношении стражей порядка, а также бросаясь в полицейских бутылками и кусками асфальта. В какой-то момент участники несанкционированного сборища пытались перекрыть Садовое кольцо, однако правоохранители смогли эту попытку пресечь.

Гудков вместе с другими представителями оппозиционной тусовки, среди которых Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов, активно призывал граждан участвовать в беспорядках. Кроме того, выяснилось, что он задействовал своих охранников для провокаций в ходе незаконной акции.