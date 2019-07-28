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16:09   28 Июля 2019
Россия

Незаконный митинг в Москве разрушил легенду оппозиции о «мирном протесте»

Незаконный митинг в Москве разрушил легенду оппозиции о «мирном протесте»

Либеральные каналы и соцсети накануне митинга 27 июля, в субботу, распространяли фейковые сообщения о том, что якобы в московских ОВД имеется только 700 мест для задержанных, а все предупреждения властей о жестких мерах в случае провокаций — не более чем угрозы для снижения численности митинга. Об этом пишет издание Nation News.

В итоге оппозиция получила свое, люди вышли на улицу, провоцируя представителей власти, создавая нужную организаторам картинку. Вот только агрессоры, нападавшие на полицейских, тоже засветились в многочисленных видео, порушив легенду оппозиционной тусовки о «мирном» протесте.

К примеру, оппозиционный Тelegram-паблик «Протестная Россия», несмотря на многочисленные предупреждения властей, настойчиво призывал к другому и выложил список так называемых «фейковых угроз», которые якобы вбросили власти, чтобы напугать людей и сорвать незаконную сходку. Спецтехники, как уверяли авторы, якобы не было, а массовых задержаний не планируют. Авторы поста прямо написали, что полиция будет действовать «как обычно», так что приходите, «ведите себя осознанно и наслаждайтесь свободой». 

В итоге люди вышли и начались провокации, сопровождавшиеся швырянием в правоохранителей кусков асфальта, применением митингующими слезоточивого газа и взрывпакетов у здания мэрии.

В итоге полицейских, которые точечно ловили, порой с применением силы, подстрекателей к массовым беспорядкам, обвинили в «зверствах» все те же оппозиционные паблики, которые ранее заверяли, что митингующим ничего не грозит, провоцируя их на беспорядки.

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Автор: Алла Ларионова
#москва #митинг #провокации #фейки

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