Оппозиции плевать на убытки, которые понес бизнес в центре Москвы

Правоохранительные органы во время несанкционированного митинга оппозиции в Москве выстроили ограждения вдоль дорог, чтобы мероприятие не мешало жителям и гостям столицы спокойно проводить свой выходной. Однако митингующие плевать хотели на москвичей и путешественников и сносили конструкции.

При этом, пострадали не только граждане, но и рестораны, кафе, магазины и другой бизнес в центре Москвы. Их работа, по сути, встала на день. А все из-за организаторов незаконного агрессивного сборища, которые прикрываются якобы поддержкой независимых кандидатов в Московскую городскую думу.

Политический аналитик и главный редактор Politrussia Руслан Осташко побеседовал на эту тему с Nation News, согласившись, что оппозиции на самом деле все равно на россиян.

«Почему они не едут в регионы, да потому что там нет такого количества СМИ, а им нужна картинка. И им плевать на Мосгордуму, им нужны хайп и картинка», — пояснил он.

Собеседник напомнил, что «политика должна быть конструктивной», но либералы просто собирают недовольных и не хотят ничего признавать.

«Понятно, что владельцам магазинов и рестораторам тоже никто ничего не восстановит, хоть они потеряли на этом деньги, им [организаторам] важна только их личная коммерческая выгода», — отметил политический аналитик.

Осташко заметил, что оппозиционеры провозглашают право частной собственности, но это распространяется только на них, а не других граждан России.