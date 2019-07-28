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15:32   28 Июля 2019
Россия

Транзит газа через Украину снизился после перезапуска «Северного потока»

Транзит газа через Украину снизился после перезапуска «Северного потока»

Транзит газа через территорию Украины снизился после возобновления поставок по «Северному потоку». Об этом сообщает словацкий газотранспортный оператор Eustream. 

В субботу «Северный поток» возобновил поставки российского газа по обеим ниткам после планового ежегодного техобслуживания. Транзит возобновился на четыре дня раньше запланированного срока. Отмечается, что оператор проекта Nord Stream AG планировал ранее провести техобслуживание газопровода — с 16 по 30 июля. 

Когда приостанавливаются те или иные транзитные магистрали, растет использование альтернативных. В частности, транспортировка газа через Украину в Словакию увеличивается. 

По данным Eustream, прокачка газа через станцию «Вельке Капушаны» уменьшилась до 145 миллионов кубометров. Сутками ранее она составляла 194 миллиона кубометров. 

Сообщается, что заявка на транзит газа через эту станцию составляет примерно 144 миллиона кубов на воскресенье, а на понедельник — 150 миллионов кубов. 

Средний показатель прокачки газа за последние 11 дней по данному направлению составлял примерно 198 миллионов кубометров в сутки.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #общество #северный поток #словакия

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