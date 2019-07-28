Полиция не допустила анархии на незаконном митинге в Москве

Вчера в Москве завершился очередной несанкционированный митинг, организованный оппозиционерами, не зарегистрированными кандидатами в Мосгордуму из-за большого числа недействительных подписей. Среди них юрист ФБК Любовь Соболь, глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин и глава ФБК Иван Жданов, а также Дмитрий Гудков.

Данные «независимые» кандидаты подделывали подписи для того, чтобы пройти муниципальный фильтр. Но фабрики фальсификаций были быстро раскрыты. Несогласные с законным решением избиркомов, они организовали 14 июля первый несанкционированный митинг. Тогда организаторы специально провоцировали задержания. Любовь Соболь, к примеру, накинулась на сотрудника полиции с криками: «Не трогайте моих избирателей», хотя полицейский просто проходил мимо.

Беседуя с корреспондентом «Политики сегодня», председатель координационного совета Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин отметил, что полиция основательно подготовилась к незаконному мероприятию на Тверской: днем территория возле мэрии была зачищена, таким образом протестующие никак не могли помешать москвичам и гостям города спокойно провести выходной.

В незаконной акции по данным МВД приняли участие около 3,5 тысяч человек. Чуть более тысячи нарушителей порядка были задержаны сотрудниками Росгвардии и ОМОНа. При этом около 700 человек, которые вышли на Тверскую в субботу — представители СМИ. Интересно, так же то, что более 600 задержанных провокаторов оказались приезжими.

Протестующие кидали в правоохранителей бутылки с водой, использовали взрывпакеты, доходило и до того, что брали куски асфальтового покрытия и кидали ими в росгвардейцев. Но даже несмотря на насилие протестующих в адрес полиции, толпу не разгоняли.

«Как такового разгона на вчерашнем митинге не было. Вчера людей предупредили. Тех, кто не послушался погрузили в автозаки. Полиция не хотела поднимать градус напряженности», — говорит Пашкин.

Бывший руководитель информотдела криминальной милиции Санкт-Петербурга и криминальный журналист Анатолий Штомпель согласился с Пашкиным. Бывают случаи, когда толпа идет намеренно на митинг, чтобы не поддержать организаторов, а выпустить пар — начать провоцировать полицию и показать себя жертвой политического режима, полагает он. Тогда протестующие кидают в полицию булыжниками или кусками асфальта. Или заливают лицо росгвардецев перцовыми баллончиками. Полиция на вчерашнем митинге не поддавалась на провокации, потому что намеренно старалась не идти на поводу у митингующих и сохранить общественную безопасность.

«Так, сотрудники полиции не реагировали на провокации оппозиционеров. Сейчас скорее всего изучают записи с камер видео-наблюдения, чтобы вычислить провокаторов. Надеюсь, что они понесут ответственность за свое поведение, поскольку оно подвергает опасности жизни многих людей. Такое поведение — анархия. Нет ничего страшнее анархии», — отметил Штомпель.

По словам собеседника агентства, полиция на митинге выполняла приказы руководства, поэтому к ней не может быть никаких претензий.

«Проблема состоит в том, что конфликты могут получать продолжения. СОБР или ОМОН, которые обычно привлекаются на эти акции действуют корректно и культурно, в соответствии с законом. Основная задача полиции — не допускать дальнейшего развития конфликтных ситуаций. Важно, чтобы протестующие не получали от органов власти жесткий ответ», — полагает Штомпель.

В рамках незаконных мероприятий правоохранители подвергают свои жизни опасности, поскольку они обязаны следить за тем, чтобы толпа не вышла за рамки закона. Во время несанкционированных акций может пострадать чужая собственность, отмечает криминальный журналист.

«Конечно, нужно следить за тем, чтобы толпа не начала ничего переворачивать на улицах. Это тяжело. Конечно, когда толпа начинает действовать «оружием пролетариата»: камнями, булыжниками, то это начинает походить на провокацию. Сотрудники полиции из-за таких митингующих получают травмы, серьезные увечья. На митинге отравились от перцового баллончика», — говорит Штомпель, добавляя, что провокационные действия никак не красят ни организаторов митинга, ни их «избирателей».

Хуже по мнению эксперта становится, когда заложниками несанкционированного мероприятия становятся случайные прохожие. Например, когда люди не могут попасть домой из-за перекрытых дорог.

Полиция на митинге в Москве неоднократно просила всех разойтись: предупреждала оппозиционеров, что акция незаконная. Протестующие не послушали — Росгвардия приступила к зачисткам территорий.

«Но если люди не понимают, начинают вести себя провокационно, то это прямое нарушение порядка. После этого сотрудники полиции обязаны зачистить поле, убрать зачинщиков», — поясняет криминальный журналист действия силовиков.

Вычисляют зачинщиков специализированные группы, в то время как зачисткой занимаются группы блокирования. Если протестующие ведут себя агрессивно, наносят увечья сотрудникам, то за это положено уже уголовное наказание, резюмировал Штомпель.