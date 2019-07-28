Генерал ФСБ предложил ужесточить закон для предупреждения агрессивных митингов

Бывший начальник управления Федеральной службы безопасности РФ по борьбе с международным терроризмом генерал-майор Юрий Сапунов оценил работу правоохранителей на субботнем незаконном митинге оппозиции на «пять с плюсом». Он побеседовал на эту тему с «ПолитЭкпертом».

Накануне, 27 июля, либералы намеревались устроить хаос в центре Москвы. Экс-кандидаты в Московскую городскую думу, которых не зарегистрировали на выборы из-за большого числа недействительных подписей, в очередной раз собрали незаконный митинг под предлогом якобы поддержки «независимых» кандидатов.

В итоге, мероприятие превратилось в агрессивное столпотворение. Провокаторы стравливали митингующих с полицией, распыляли слезоточивый газ, применяли взрывпакеты и пытались повалить ограждения. Однако силовики не велись на провокации и действовали строго в рамках закона. Так, было задержано свыше тысячи «буйных», которые нарушали общественный порядок и представляли угрозу безопасности.

Генерал заметил, что полиция вовремя пресекла провокационные действия, что является показателем профессиональности. У москвичей есть действительно хорошая защита, заметил он.

«Правоохранители действовали в соответствии со всеми законодательными нормами, все правильно, четко, чтобы не последовало жертв, чего добивались участники несогласованного митинга, старались всяческими силами», — сказал он.

Вместе с тем, он уверен, что главных провокаторов этой вакханалии необходимо найти, а законодательство ужесточить, чтобы предотвратить повтор подобных опасных мероприятий. Он призвал молодое поколение следовать Конституции, а также усиленно заняться воспитанием молодежи.