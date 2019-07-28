Боярский поблагодарил полицию за хорошую работу на незаконном митинге в Москве

Основные принципы журналистики пострадали при освещении незаконного митинга в Москве, но преувеличивать возможности оппозиции в части мобилизации СМИ не стоит, уверен депутат Госдумы VII созыва Сергей Боярский. Его слова приводит НьюИнформ.

В субботу, 27 июля, в Москве прошли незаконные митинги, которые устроили протеже скандального блогера Алексея Навального. Они активно призывали людей через социальные сети к участию в незаконном сборище и беспорядкам.

«Я бы не преувеличивал возможности оппозиции в части мобилизации средств массовой информации, но предвзятость, конечно, существует. Скажем так, основное правило журналистики — объективность и беспристрастная подача материала — как правило, страдает», — заметил парламентарий.

Он также отметил взвешенное поведение, с которым российские стражи порядка подошли к провокациям со стороны митингующих. Депутат напомнил, что к подобным беспорядкам в Европе или Америке представители силовых ведомств относятся гораздо жестче.

«Хочется поаплодировать выдержке наших офицеров, поблагодарить их за службу, за то, что они, несмотря ни на что сохраняют спокойствие и порядок в нашей стране», — добавил он.

Напомним, накануне в Москве прошла незаконная акция в поддержку экс-кандидатов, получивших отказ на выборах в Мосгордуму из-за большого числа поддельных подписей. В ответ на вполне законное решение избиркома они созвали сборище, в ходе которого наблюдалось огромное число провокаций. В правоохранителей летели бутылки и куски асфальта, митингующие применяли газ, а у здания мэрии использовали в толпе взрывпакеты.