Участковый спас из горящего дома восьмилетнего мальчика

Участковый Михаил Выломов спас ребенка из горящего общежития. Случай произошел в Пермском крае в поселке Уральский. Об этом 28 июля сообщает телекомпания «Ветта».

Как сообщает СМИ, участкового около дома остановил местный житель. Он рассказал, что в горящем общежитии находится его сын. Сотрудник полиции вместе с отцом ребенка поднялись на третий этаж, но подняться выше они не смогли из-за едкого дыма.

Полицейский позаимствовал у прибывших на место возгорания пожарных раздвижную лестницу, а затем поднялся на четвертый этаж, выбил окно и вытащил перепуганного восьмилетнего мальчика.

Позже участковый, используя автовышку, помог выбраться из горящего здания женщине с младенцем. Сообщается, что из общежития было эвакуировано 40 человек.