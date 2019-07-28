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14:28   28 Июля 2019
Россия

Участковый спас из горящего дома восьмилетнего мальчика

Участковый спас из горящего дома восьмилетнего мальчика

Участковый Михаил Выломов спас ребенка из горящего общежития. Случай произошел в Пермском крае в поселке Уральский. Об этом 28 июля сообщает телекомпания «Ветта». 

Как сообщает СМИ, участкового около дома остановил местный житель. Он рассказал, что в горящем общежитии находится его сын. Сотрудник полиции вместе с отцом ребенка поднялись на третий этаж, но подняться выше они не смогли из-за едкого дыма.

Полицейский позаимствовал у прибывших на место возгорания пожарных раздвижную лестницу, а затем поднялся на четвертый этаж, выбил окно и вытащил перепуганного восьмилетнего мальчика. 

Позже участковый, используя автовышку, помог выбраться из горящего здания женщине с младенцем. Сообщается, что из общежития было эвакуировано 40 человек. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #пожар #чп #общество #участковый

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