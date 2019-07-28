Путин напомнил, что безопасность России и россиян зависит от флота

Российский президент Владимир Путин отметил, что преумножение могущества Военно-морского флота России — это долг страны. Он выступил на торжественном приеме в честь Дня ВМФ 28 июля.

«Успешное развитие [флота] — это обязательное условие повышения безопасности России и ее граждан», — пояснил верховный главнокомандующий.

Сейчас доля современного вооружения и военной техники превышает 62 процента, отметил он. Однако необходимо двигаться дальше. Вместе с тем, Путин поблагодарил работников оборонно-промышленного комплекса, которые развивают российский флот.

Президент напомнил, что морская граница России — самая протяженная в мире, а мощный флот обладает великой историей. Задачи, которые решает ВМФ РФ, требуют современных знаний, а также передовых навыков профессионализма.