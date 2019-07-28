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13:59   28 Июля 2019
Весь мир

Ушла из жизни актриса, озвучившая подружку Микки Мауса

Ушла из жизни актриса, озвучившая подружку Микки Мауса

Актриса Расси Тейлор умерла в возрасте 75 лет. Именно она озвучивала знаменитую Минни Маус в мультфильмах Disney. Об этом 28 июля заявила компания Walt Disney. 

«Признанная актриса озвучивания и легенда Disney Расси Тейлор скончалась в Глейндейл, штат Калифорния 26 июля 2019 года. Ей было 75 лет», — сообщила компания. 

Несмотря на то, что актриса умерла в пятницу, о ее смерти сообщили лишь сейчас. 

Подружку Микки Мауса — самого знаменитого мышонка мультфильмов Disney — Тейлор озвучивала более 30 лет. 

Пользователи социальных сетей соболезнуют, отмечая талант актрисы. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#общество #disney

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