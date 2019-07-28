Ушла из жизни актриса, озвучившая подружку Микки Мауса

Актриса Расси Тейлор умерла в возрасте 75 лет. Именно она озвучивала знаменитую Минни Маус в мультфильмах Disney. Об этом 28 июля заявила компания Walt Disney.

«Признанная актриса озвучивания и легенда Disney Расси Тейлор скончалась в Глейндейл, штат Калифорния 26 июля 2019 года. Ей было 75 лет», — сообщила компания.

Несмотря на то, что актриса умерла в пятницу, о ее смерти сообщили лишь сейчас.

Подружку Микки Мауса — самого знаменитого мышонка мультфильмов Disney — Тейлор озвучивала более 30 лет.

Пользователи социальных сетей соболезнуют, отмечая талант актрисы.