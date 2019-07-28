Ушла из жизни актриса, озвучившая подружку Микки Мауса
Актриса Расси Тейлор умерла в возрасте 75 лет. Именно она озвучивала знаменитую Минни Маус в мультфильмах Disney. Об этом 28 июля заявила компания Walt Disney.
«Признанная актриса озвучивания и легенда Disney Расси Тейлор скончалась в Глейндейл, штат Калифорния 26 июля 2019 года. Ей было 75 лет», — сообщила компания.
Несмотря на то, что актриса умерла в пятницу, о ее смерти сообщили лишь сейчас.
Подружку Микки Мауса — самого знаменитого мышонка мультфильмов Disney — Тейлор озвучивала более 30 лет.
Пользователи социальных сетей соболезнуют, отмечая талант актрисы.
Heartbroken. Such a talent. pic.twitter.com/2klI2OQ60L— JeanHB (@colchester1) July 27, 2019