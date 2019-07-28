Сенатор призвал власти перекрыть западные каналы спонсирования оппозиции

Член Совета Федерации Сергей Цеков объяснил, зачем оппозиция собирает несогласованные митинги, в беседе с iReactor 28 июля.

Напомним, что накануне, 27 июля, экс-кандидаты в Московскую городскую думу в очередной раз собрали незаконный митинг в Москве. Собравшиеся вели себя крайне агрессивно. Более того, некоторые принесли электрошокеры, перцовые баллончики и взрывпакеты, из-за которых пострадали люди. Сотрудники правоохранительных органов задержали свыше тысячи нарушителей порядка, тогда как общая численность этой вакханалии составила три с половиной тысячи.

Сенатор уверен, что такие скандальные и даже опасные действия митингующих — не более чем отработка денег западных спонсоров.

«Финансирует их ЕС, американцы и другие под ширмой свободы слова. Они дестабилизируют ситуацию во многих странах мира», — пояснил он.

Оппозиции важно не только «отработать» полученные средства, но и получить еще в будущем для якобы защиты. Российское правительство Цеков призвал отслеживать и перекрывать «незаконные, направленные против нашей страны» поступления.

«Когда не будет денег и товара лицом, тогда и посмотрим, какие митинги будут организованы», — заметил собеседник.

Член СФ объяснил, что организаторы таких сборищ в основном берут заблудших людей и молодежь, «которая сама не знает, чем недовольна».