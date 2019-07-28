Сенатор призвал власти перекрыть западные каналы спонсирования оппозиции
Член Совета Федерации Сергей Цеков объяснил, зачем оппозиция собирает несогласованные митинги, в беседе с iReactor 28 июля.
Напомним, что накануне, 27 июля, экс-кандидаты в Московскую городскую думу в очередной раз собрали незаконный митинг в Москве. Собравшиеся вели себя крайне агрессивно. Более того, некоторые принесли электрошокеры, перцовые баллончики и взрывпакеты, из-за которых пострадали люди. Сотрудники правоохранительных органов задержали свыше тысячи нарушителей порядка, тогда как общая численность этой вакханалии составила три с половиной тысячи.
Сенатор уверен, что такие скандальные и даже опасные действия митингующих — не более чем отработка денег западных спонсоров.
«Финансирует их ЕС, американцы и другие под ширмой свободы слова. Они дестабилизируют ситуацию во многих странах мира», — пояснил он.
Оппозиции важно не только «отработать» полученные средства, но и получить еще в будущем для якобы защиты. Российское правительство Цеков призвал отслеживать и перекрывать «незаконные, направленные против нашей страны» поступления.
«Когда не будет денег и товара лицом, тогда и посмотрим, какие митинги будут организованы», — заметил собеседник.
Член СФ объяснил, что организаторы таких сборищ в основном берут заблудших людей и молодежь, «которая сама не знает, чем недовольна».
«Им просто нравится участие в таких митингах. С одной стороны это весело, с другой — для них это самореализация», — подытожил сенатор.