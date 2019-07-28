Беглов вместе с Путиным принял Главный военно-морской парад

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов вместе с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу принял парад. Об этом 28 июля сообщают «Невские новости».

По данным издания, Беглов приехал на Главный военно-морской парад, проходящий в акватории Невы. Он посмотрел парад с трибуны на Сенатской площади, где также находились Путин и Шойгу.

В День ВМФ по Неве прошли более 40 кораблей, катеров и подлодок, а над городом пролетели вертолеты и самолеты. В параде участвовали литейный корабль «Полтава», который был создан по подобию корабля времен Петра Великого, а также корвет «Гремящий» и фрегат «Адмирал Касатонов».

На стрелке Васильевского острова был зажжен огонь на Ростральных колоннах. Через несколько часов на Дворцовой площади должен начаться большой концерт, в котором будут участвовать оркестры военно-морского флота Вьетнама, Таиланда, а также звезд российской эстрады.