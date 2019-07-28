Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов вместе с Путиным принял Главный военно-морской парад

Беглов вместе с Путиным принял Главный военно-морской парад

 Клинцевич возмущен двойными стандартами Запада при освещении незаконного митинга в Москве

Клинцевич возмущен двойными стандартами Запада при освещении незаконного митинга в Москве
Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

 Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине

Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине
Ушла из жизни актриса, озвучившая подружку Микки Мауса

Ушла из жизни актриса, озвучившая подружку Микки Мауса

Нетаньяху пришел в восторг от новейшей израильской системы ПРО

Нетаньяху пришел в восторг от новейшей израильской системы ПРО

Беглов вместе с Путиным принял Главный военно-морской парад

Беглов вместе с Путиным принял Главный военно-морской парад

 Клинцевич возмущен двойными стандартами Запада при освещении незаконного митинга в Москве

Клинцевич возмущен двойными стандартами Запада при освещении незаконного митинга в Москве
Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

 Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине

Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине
Ушла из жизни актриса, озвучившая подружку Микки Мауса

Ушла из жизни актриса, озвучившая подружку Микки Мауса

Нетаньяху пришел в восторг от новейшей израильской системы ПРО

Нетаньяху пришел в восторг от новейшей израильской системы ПРО

13:33   28 Июля 2019
Россия

Беглов вместе с Путиным принял Главный военно-морской парад

Беглов вместе с Путиным принял Главный военно-морской парад

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов вместе с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу принял парад. Об этом 28 июля сообщают «Невские новости». 

По данным издания, Беглов приехал на Главный военно-морской парад, проходящий в акватории Невы. Он посмотрел парад с трибуны на Сенатской площади, где также находились Путин и Шойгу. 

В День ВМФ по Неве прошли более 40 кораблей, катеров и подлодок, а над городом пролетели вертолеты и самолеты. В параде участвовали литейный корабль «Полтава», который был создан по подобию корабля времен Петра Великого, а также корвет «Гремящий» и фрегат «Адмирал Касатонов». 

На стрелке Васильевского острова был зажжен огонь на Ростральных колоннах. Через несколько часов на Дворцовой площади должен начаться большой концерт, в котором будут участвовать оркестры военно-морского флота Вьетнама, Таиланда, а также звезд российской эстрады. 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество #беглов #парад #день вмф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...