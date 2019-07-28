Путин на параде ВМФ поговорил с пострадавшими от паводка в Тулуне

Российский президент Владимир Путин после Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге подошел к семьям, пострадавших от паводка в Тулуне, и пообщался с ними. Накануне он пригласил их на торжество.

Верховный главнокомандующий подошел к трибуне, где они находились, сразу после смотра. Среди приглашенных был и шестилетний Матвей Сафронов, с которым глава РФ общался 19 июля.

«Понравилось? Не устали?» — спросил Путин.

В ответ гости рассказали о своих впечатлениях и поблагодарили его за приглашение на праздник в честь дня Военно-морского флота.

«Заеду к вам», — заверил президент и попрощался.

Он также прошел вдоль трибун, чтобы поздравить собравшихся со знаменательным днем.