Путин на параде ВМФ поговорил с пострадавшими от паводка в Тулуне
Российский президент Владимир Путин после Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге подошел к семьям, пострадавших от паводка в Тулуне, и пообщался с ними. Накануне он пригласил их на торжество.
Верховный главнокомандующий подошел к трибуне, где они находились, сразу после смотра. Среди приглашенных был и шестилетний Матвей Сафронов, с которым глава РФ общался 19 июля.
«Понравилось? Не устали?» — спросил Путин.
В ответ гости рассказали о своих впечатлениях и поблагодарили его за приглашение на праздник в честь дня Военно-морского флота.
«Заеду к вам», — заверил президент и попрощался.
Он также прошел вдоль трибун, чтобы поздравить собравшихся со знаменательным днем.
«Вам понравилось?»: Путин после парада пообщался с семьями, пострадавшими от наводнения в Тулуне, он накануне сам пригласил их в Санкт-Петербург pic.twitter.com/OLhWzgZlTf— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 28, 2019