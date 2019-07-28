Клинцевич возмущен двойными стандартами Запада при освещении незаконного митинга в Москве

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич заявила, что Брюссель считает задержания участников незаконной акции в центре Москвы нарушением права на свободу слова и собраний. Кроме того, она призвала РФ уважать международные обязательства при проведении муниципальных выборов в сентябре.

Руководитель Института политических исследований, политолог Сергей Марков, слова которого приводит Nation News, уверен, что организаторы несанкционированного митинга решили опробовать украинский сценарий 2014 года по технологиям цветных революций. Он также сравнил субботнюю сходку в столице РФ с митингами на территории Евросоюза, о которых Косьянчич предпочла не говорить, проигнорировав тот факт, что на акциях протеста «желтых жилетов» во Франции полиция использовала слезоточивый газ и оружие с резиновыми пулями, а задержанных там было намного больше.

«Они (организаторы митинга) хотят повторения украинских событий в России. В Евросоюзе выпустили наглые, противозаконные и антидемократические ремарки. С их точки зрения незаконный митинг это хорошо, а законное обеспечение правопорядка это плохо. Просто потому что они против демократии, законной власти и за государственный переворот», — считает эксперт.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич тоже рассказал, почему в ЕС предпочитают закрывать глаза на происходящее в той же Франции, но проявляют весьма повышенный интерес к РФ.

«Они считают, что это свои, и свои делают все правильно, даже если руку сломали или голову проломили, то это в рамках закона. А мы для них дикари, мы все делаем неправильно, и все что у нас происходит, это неправильно. И чем у нас хуже, тем им лучше. Я не понимаю этой логики», — заявил сенатор.

Несанкционированный митинг прошел в столице в субботу, 27 июля. Сборище организовали бывшие кандидаты в депутаты Мосгордумы, которых не зарегистрировали на выборы из-за большого числа поддельных подписей избирателей.

Митинг сопровождался большим количеством провокаций со стороны собравшихся, которые пытались заставить полицию воспользоваться силовыми методами, распыляли газ, использовали взрывпакеты, пытались прорвать оцепление, вставали в сцепку и даже закидывали стражей порядка кусками асфальта. Полицейские провели грамотную работу, задерживая тех, кто пытался подстрекать к побоищу в толпе. Митинг возле здания мэрии Москвы был взят под личный контроль главы ГУ МВД РФ по Москве Олега Баранова.