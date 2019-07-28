Нетаньяху пришел в восторг от новейшей израильской системы ПРО
США вместе с Израилем завершили проверку новейшей израильской системы ПРО «Хец-3». Об этом 28 июля сообщает газета The Jerusalem Post , ссылаясь на коммюнике Минобороны Израиля.
Во время испытаний система перехватила «вражеские» ракетные цели на больших высотах, а также за пределами атмосферы.
Испытать новейшую разработку решили на Аляске. Как сообщает «Интерфакс», за экспериментом наблюдал израильской посол в США Рон Дермер.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нитаньяху назвал результат прошедших секретных испытаний невероятным. Об этом он написал в воскресенье в своем Twitter.
«Эти испытания были проведены <…> в полном сотрудничестве с нашим великим союзником Соединенными Штатами. Они превзошли все ожидания. «Стрела 3» успешно перехватила баллистические ракеты из атмосферы на высотах и скоростях, которых мы не видели ранее».