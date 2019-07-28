Нетаньяху пришел в восторг от новейшей израильской системы ПРО

США вместе с Израилем завершили проверку новейшей израильской системы ПРО «Хец-3». Об этом 28 июля сообщает газета The Jerusalem Post ​​​​​​, ссылаясь на коммюнике Минобороны Израиля.

Во время испытаний система перехватила «вражеские» ракетные цели на больших высотах, а также за пределами атмосферы.

Испытать новейшую разработку решили на Аляске. Как сообщает «Интерфакс», за экспериментом наблюдал израильской посол в США Рон Дермер.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нитаньяху назвал результат прошедших секретных испытаний невероятным. Об этом он написал в воскресенье в своем Twitter.