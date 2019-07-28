Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов вместе с Путиным принял Главный военно-морской парад

Беглов вместе с Путиным принял Главный военно-морской парад

 Клинцевич возмущен двойными стандартами Запада при освещении незаконного митинга в Москве

Клинцевич возмущен двойными стандартами Запада при освещении незаконного митинга в Москве
Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

 Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине

Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине
Ушла из жизни актриса, озвучившая подружку Микки Мауса

Ушла из жизни актриса, озвучившая подружку Микки Мауса

Нетаньяху пришел в восторг от новейшей израильской системы ПРО

Нетаньяху пришел в восторг от новейшей израильской системы ПРО

Беглов вместе с Путиным принял Главный военно-морской парад

Беглов вместе с Путиным принял Главный военно-морской парад

 Клинцевич возмущен двойными стандартами Запада при освещении незаконного митинга в Москве

Клинцевич возмущен двойными стандартами Запада при освещении незаконного митинга в Москве
Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

 Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине

Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине
Ушла из жизни актриса, озвучившая подружку Микки Мауса

Ушла из жизни актриса, озвучившая подружку Микки Мауса

Нетаньяху пришел в восторг от новейшей израильской системы ПРО

Нетаньяху пришел в восторг от новейшей израильской системы ПРО

13:01   28 Июля 2019
Весь мир

Нетаньяху пришел в восторг от новейшей израильской системы ПРО

Нетаньяху пришел в восторг от новейшей израильской системы ПРО

США вместе с Израилем завершили проверку новейшей израильской системы ПРО «Хец-3». Об этом 28 июля сообщает газета The Jerusalem Post ​​​​​​, ссылаясь на коммюнике Минобороны Израиля. 

Во время испытаний система перехватила «вражеские» ракетные цели на больших высотах, а также за пределами атмосферы. 

Испытать новейшую разработку решили на Аляске. Как сообщает «Интерфакс», за экспериментом наблюдал израильской посол в США Рон Дермер. 

Премьер-министр Израиля Беньямин Нитаньяху назвал результат прошедших секретных испытаний невероятным. Об этом он написал в воскресенье в своем Twitter.

«Эти испытания были проведены <…> в полном сотрудничестве с нашим великим союзником Соединенными Штатами. Они превзошли все ожидания. «Стрела 3» успешно перехватила баллистические ракеты из атмосферы на высотах и ​​скоростях, которых мы не видели ранее». 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#сша #политика #израиль #нетаньяху #общество #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...