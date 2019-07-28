Сын Алибасова заработал на отце 20 миллионов и пропал 

Продюсер Бари Алибасов, который ранее попал в больницу с отравлением, поправился и вновь приступил к работе. Он отправился на музыкальный фестиваль «Жара» вместе с группой «На-на», где и дал интервью «7days.ru».

В беседе шоумен заявил, что его сын заработал на истории с отравлением 20 миллионов. Правда, не уточнил в какой валюте.

«Они же молодые, они на всем хотят зарабатывать, на всем делать пиар. Отец при смерти, а для него [сына] это пиар», — добавил он.

Алибасов просил у сына «хотя бы коржик» или «100 рублей на лекарства», но тот исчез.