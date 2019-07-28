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12:40   28 Июля 2019
Весь мир

Американские самолеты-разведчики вторглись в воздушное пространство Венесуэлы

Американские самолеты-разведчики вторглись в воздушное пространство Венесуэлы

Самолеты-разведчики США в очередной раз вторглись в воздушное пространство Венесуэлы. Об этом сообщило командование Вооруженными силами страны в Twitter.

ВС республики подчеркивают, что американские самолеты нарушили международные договоры и авиационную безопасность государства, оскорбив его.

В этом месяце американские самолеты-разведчики уже попадали в воздушное пространство Венесуэлы. Местные Воздушные силы сопроводили самолет из США, который летел к Майкетии.

Стоит отметить, что волнения Каракаса небезосновательны, ведь США и их союзники приложили руку к политическому кризису в стране. Запад продолжает поддерживать самопровозглашенного президента Хуана Гуаидо.

Пресса не стесняется выпускать наглые фейки, чтобы вмешаться в ситуацию в стране. Сначала они заявляли, что российская авиакомпания якобы вывозит некое «золото Мадуро», а затем «отличилось» агентство Reuters, которое растиражировало фейк о ЧВК «Вагнера» в Каракасе. Эти пустые данные были оперативно опровергнуты в Венесуэле, России и даже самими американцами. Вскоре западные издания были вынуждены признать, что распространяли ложь.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #венесуэла

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