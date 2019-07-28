Парад кораблей в честь Дня ВМФ прошел в сирийском Тартусе

Парад кораблей в честь дня ВМФ состоялся на рейде сирийского порта Тартус. Об этом 28 июля сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

В сообщении департамента сказано, что в параде участвовали дизель-электрическая подводная лодка «Старый-Оскол», фрегат «Адмирал Григорович», сторожевой корабль «Пытливый», малые ракетные корабли «Великий Устюг» и «Углич», морской спасательный буксир и другие суда.

Что касается авиационной части парада, в ней участвовали многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители Су-35, фронтовые бомбардировщики Су-24М, а также вертолеты Ми-8АМТШ и Ми-35М.

«Самолеты Воздушно-космических сил России пролетели в парадном строю над акваторией порта Тартус», — информирует департамент.

Кроме этого, за успехи в боевой подготовке при выполнении задач в Средиземном море были награждены моряки и экипажи кораблей. Церемония вручения наград прошла на фрегате «Адмирал Григорович».

В сообщении добавляется, что во время выступления корабельной группы будут продемонстрированы возможности современных российских кораблей и подготовка личного состава. Это будет окончательной частью парада.