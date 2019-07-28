Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Парад кораблей в честь Дня ВМФ прошел в сирийском Тартусе

Парад кораблей в честь Дня ВМФ прошел в сирийском Тартусе

Опрос показал, что большинство россиян негативно относятся к оппозиционным сборищам

Опрос показал, что большинство россиян негативно относятся к оппозиционным сборищам
Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

 Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине

Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине
Близкий Трампу сенатор помешал санкциям против «Северного потока — 2»

Близкий Трампу сенатор помешал санкциям против «Северного потока — 2»

 «Народный фронт за возрождение ЦАР» отказался от ведения каких-либо боевых действий

«Народный фронт за возрождение ЦАР» отказался от ведения каких-либо боевых действий
Парад кораблей в честь Дня ВМФ прошел в сирийском Тартусе

Парад кораблей в честь Дня ВМФ прошел в сирийском Тартусе

Опрос показал, что большинство россиян негативно относятся к оппозиционным сборищам

Опрос показал, что большинство россиян негативно относятся к оппозиционным сборищам
Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

 Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине

Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине
Близкий Трампу сенатор помешал санкциям против «Северного потока — 2»

Близкий Трампу сенатор помешал санкциям против «Северного потока — 2»

 «Народный фронт за возрождение ЦАР» отказался от ведения каких-либо боевых действий

«Народный фронт за возрождение ЦАР» отказался от ведения каких-либо боевых действий
12:22   28 Июля 2019
Россия

Опрос показал, что большинство россиян негативно относятся к оппозиционным сборищам

Опрос показал, что большинство россиян негативно относятся к оппозиционным сборищам

«Федеральное агентство новостей» в социальной сети «ВКонтакте» проводит социальный опрос, чтобы узнать, как россияне относятся к несанкционированным митингам оппозиции.

В частности, это касается оппозиционного сборища, которое состоялось в субботу, 27 июля, на Тверской в Москве. Респондентам предлагают ответить на вопрос «Как работала полиция на сегодняшнем незаконном мероприятии в Москве?». Всего три варианта ответа: «отлично», «плохо» и «хорошо, но надо жестче».

На данный момент, большинство проголосовавших одобрило деятельность правоохранительных органов, но хочет, чтобы они действовали жестче. Всего пока что проголосовало свыше тысячи людей. По сути, результаты опроса показали, как россияне на самом деле относятся к незаконной деятельности «либералов».

 

Напомним, что на несанкционированный митинг привезли провокаторов из разных частей России — согласно данным МВД, подавляющее большинство задержанных не имеют московской регистрации. Вообще, названная цель мероприятия — якобы поддержка независимых кандидатов в Московскую городскую думу, которых не зарегистрировали на выборы. На деле же, провокаторы призывали к свержению правительства и выкрикивали лозунги, направленные против властей.

Опрос показал, что большинство россиян негативно относятся к оппозиционным сборищам

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#москва #опрос #оппозиция #митинг #полицейские #мосгордума

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...