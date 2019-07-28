Опрос показал, что большинство россиян негативно относятся к оппозиционным сборищам

«Федеральное агентство новостей» в социальной сети «ВКонтакте» проводит социальный опрос, чтобы узнать, как россияне относятся к несанкционированным митингам оппозиции.

В частности, это касается оппозиционного сборища, которое состоялось в субботу, 27 июля, на Тверской в Москве. Респондентам предлагают ответить на вопрос «Как работала полиция на сегодняшнем незаконном мероприятии в Москве?». Всего три варианта ответа: «отлично», «плохо» и «хорошо, но надо жестче».

На данный момент, большинство проголосовавших одобрило деятельность правоохранительных органов, но хочет, чтобы они действовали жестче. Всего пока что проголосовало свыше тысячи людей. По сути, результаты опроса показали, как россияне на самом деле относятся к незаконной деятельности «либералов».

Напомним, что на несанкционированный митинг привезли провокаторов из разных частей России — согласно данным МВД, подавляющее большинство задержанных не имеют московской регистрации. Вообще, названная цель мероприятия — якобы поддержка независимых кандидатов в Московскую городскую думу, которых не зарегистрировали на выборы. На деле же, провокаторы призывали к свержению правительства и выкрикивали лозунги, направленные против властей.