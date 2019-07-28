Тележурналист Владимир Кара-Мурза умер
Историк и один из основателей телеканала «НТВ» Владимир Кара-Мурза скончался в воскресенье, 28 июля. Об этом сообщил его сын в Twitter.
Кара-Мурза-младший указал, что тележурналист скончался в 8.00 утра, в день своих именин. Позже он сообщит о месте и времени прощания.
Сегодня, 28 июля, ушёл из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза (1959-2019). Историк, тележурналист, один из основателей «старого НТВ». Мой папа. Ушёл в 8 утра, в день своих именин. О месте и времени прощания семья сообщит дополнительно. pic.twitter.com/F9x0LwhZ92— Vladimir Kara-Murza (@vkaramurza) July 28, 2019