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Опрос показал, что большинство россиян негативно относятся к оппозиционным сборищам

Опрос показал, что большинство россиян негативно относятся к оппозиционным сборищам
Учения НАТО Agile Spirit-2019 стартовали в Грузии

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 Вашингтон поддерживает минский и нормандский форматы переговоров по Украине

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11:54   28 Июля 2019
Россия

Тележурналист Владимир Кара-Мурза умер

Тележурналист Владимир Кара-Мурза умер

Историк и один из основателей телеканала «НТВ» Владимир Кара-Мурза скончался в воскресенье, 28 июля. Об этом сообщил его сын в Twitter.

Кара-Мурза-младший указал, что тележурналист скончался в 8.00 утра, в день своих именин. Позже он сообщит о месте и времени прощания.

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Автор: Анна Манц
#смерть #кара-мурза

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