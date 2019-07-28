Тележурналист Владимир Кара-Мурза умер

Историк и один из основателей телеканала «НТВ» Владимир Кара-Мурза скончался в воскресенье, 28 июля. Об этом сообщил его сын в Twitter.

Кара-Мурза-младший указал, что тележурналист скончался в 8.00 утра, в день своих именин. Позже он сообщит о месте и времени прощания.