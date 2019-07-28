Москва призвала Тегеран воздержаться от эскалации вокруг ядерной сделки

Россия призывает Иран не совершать эскалационные шаги вокруг ядерной сделки, в том числе по объемам наработки тяжелой воды. Об этом 28 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

В воскресенье перед заседанием совместной комиссии по СВПД в Вене Рябков напомнил, что иранская сторона не отказалась от намерения не считаться с установленным в СВПД объемом предельного количества воды, который может быть наработан.

«Эта позиция, как я понимаю, остается в силе, хотя мы продолжаем призывать иранцев воздерживаться от эскалационных шагов», — передает агентство слова Рябкова.

Высокопоставленный российским дипломат подчеркнул, что в России понимают мотивы Тегерана, который начал работать по принципу «меньшее за меньшее». Рябков добавил, что сокращение объемов выполнения обязательств СВПД провоцируют Вашингтон на новые обострения.

«Поэтому иранцы должны проявлять ответственность. Как и все остальные», — отметил Рябков.

По данным агентства, встреча совместной комиссии по СВПД начнется в 12:00 по местному времени.